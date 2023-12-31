نشر الأحد ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الأحد، عن إغراق 3 قوارب تابعة لجماعة الحوثي المدعومين من إيران في اليمن اعترضت سفينة شحن وحاولت الصعود عليها.

جاء ذلك في بيان للقيادة المركزية الأمريكية، ورد فيه: "في 31 ديسمبر/ كانون الأول، الساعة 6:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، أصدرت سفينة الحاويات ميرسك هانغتشو نداء استغاثة ثانٍ في أقل من 24 ساعة تفيد بتعرضها لهجوم من قبل أربعة قوارب صغيرة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران.."

وتابعت: "القوارب الصغيرة، التي انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، أطلقت النار على طاقم سفينة ميرسك هانغتشو، ووصلت إلى مسافة 20 مترًا من السفينة، وحاولت الصعود على متنها".

وأضافت: "رد فريق الأمن المتعاقد على السفينة بإطلاق النار. واستجابت المروحيات الأمريكية من USS EISENHOWER (CVN 69) وGRAVELY (DDG 107) لنداء الاستغاثة وأثناء إصدار نداءات شفهية للقوارب الصغيرة، أطلقت القوارب النار على المروحيات الأمريكية المزودة بأسلحة صغيرة، وردت مروحيات البحرية الأمريكية بإطلاق النار دفاعا عن النفس، مما أدى إلى إغراق ثلاثة من القوارب الصغيرة الأربعة، وقتل أفراد الطاقم، وفر القارب الرابع من المنطقة. ولم يلحق أي ضرر بالأفراد أو المعدات الأمريكية".

ويذكر أنه أصيبت سفينة حاويات مملوكة/ تديرها الدنمارك وترفع علم سنغافورة وتسمى "ميرسك هانغتشو"، السبت، بصاروخ أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر. واستجابت USS Gravely و USS Laboon للسفينة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وقالت إن السفينة قادرة على مواصلة الإبحار.