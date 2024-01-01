بريطانيا تعلق على إغراق أمريكا زوارق حوثية هاجمت سفينة في البحر الأحمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، الأحد، الهجمات التي يشنها الحوثيون المدعومين من إيران على السفن في البحر الأحمر بأنها"عمل غير مقبول وشائن يهدف إلى زعزعة استقرار التجارة العالمية".

وأضاف شابس، عبر منصة إكس: "يجب على الحوثيين إنهاء حملتهم غير القانونية ضد الشحن التجاري ووقف جميع الهجمات العنيفة على الفور".

وجاء تصريح وزير الدفاع البريطاني تعليقا على إغراق الجيش الأمريكي 3 قوارب تابعة لجماعة الحوثي اعترضت سفينة شحن وحاولت الصعود عليها.

وقال البيت الأبيض إنه لا يسعى إلى صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط وذلك بعد إغراق القوارب وقتل من كانوا على متنها، في أول مرة تقتل فيها الولايات المتحدة أعضاء في جماعة الحوثي، والتي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر، وذلك منذ اندلاع التوترات في غزة خلال وقت سابق من عام 2023.

وتجنبت الولايات المتحدة حتى الآن استهداف الجماعة بشكل مباشر داخل اليمن، بينما تسعى لتجنب تصعيد الأزمة بشكل أكبر لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي قال، الأحد، إن الولايات المتحدة "ستواصل التصرف دفاعا عن نفسها"، وأضاف لشبكة ABC News: "لا نسعى إلى صراع أوسع في المنطقة ولا نسعى إلى صراع مع الحوثيين"، وأضاف: "أفضل نتيجة هنا هي أن يوقف الحوثيون هذه الهجمات، كما أوضحنا مرارا وتكرارا".