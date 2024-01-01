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(CNN)-- قال مسؤول أمريكي كبير، الاثنين، إن إعلان إسرائيل عن بدء سحب قواتها من غزة يظهر مؤشرات على تحول البلاد التدريجي إلى مرحلة أقل كثافة في حربها.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الاثنين، إنه بدأ في خفض عدد جنوده على الأرض في غزة بينما يستعد لقتال طويل الأمد طوال عام 2024.

وتضغط الولايات المتحدة على المسؤولين الإسرائيليين لبدء مرحلة أكثر دقة للقتال بينما تواصل ملاحقة حماس.

وقال المسؤول إن الإعلان يعكس على ما يبدو بداية التحول التدريجي إلى عمليات أقل كثافة في شمال غزة وهو ما شجعه المسؤولون الأمريكيون.

وقال المسؤول إن هذه الخطوة تعكس النجاح الذي حققته قوات الجيش الإسرائيلي في شمال غزة في تفكيك القدرات العسكرية لحماس.

ومع ذلك، حذّر المسؤول من أن القتال لا يزال مستمرًا في الشمال وأنه لا يبدو أنه يعكس أي تغييرات في جنوب غزة.

ينظر المسؤولون الأمريكيون إلى الأسابيع القليلة المقبلة على أنها فترة حرجة ستظهر رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتقال إلى مرحلة أقل كثافة لملاحقة حماس في غزة.

في وقت لاحق من هذا الأسبوع، يسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط لمواصلة المناقشات مع المسؤولين الإسرائيليين حول المرحلة التالية من الحرب في غزة، التي أوضح المسؤولون الأمريكيون أنهم يتوقعون أن تبدأ قريبًا.

تعد رحلة بلينكن استمرارًا لمبادرة إدارة بايدن بإرسال كبار المسؤولين إلى إسرائيل على أساس شبه أسبوعي لعقد اجتماعات شخصية مباشرة مع حكومة الحرب الإسرائيلية.

وكان موضوع مسار الحرب محور المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، بما في ذلك مكالمة هاتفية مطولة بين بايدن ونتنياهو الأسبوع الماضي وصفها المسؤولون بأنها مباشرة للغاية ومتوترة في بعض الأحيان.