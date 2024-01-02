الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف تابعة للقوات المسلحة السورية وحزب الله

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف للقوات المسلحة السورية وحزب الله
Credit: JALAA MAREY/AFP via Getty Images

القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن طائرات مقاتلة قصفت أهدافا تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة في منطقة يارون بجنوب لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أيضا أنه قصف خلال الليل "بنية تحتية عسكرية تابعة للجيش السوري"، ردا على إطلاق صاروخين باتجاه الأراضي الإسرائيلية، الاثنين.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه بالإضافة إلى ذلك، تم رصد عمليتي إطلاق تعبران من لبنان باتجاه منطقة شلومي شمال إسرائيل.

وتبنى حزب الله هجوما على مواقع عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود (في زرعيت)، الاثنين، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

قد يهمك أيضاً

سوريا: وقوع خسائر مادية جراء هجوم إسرائيلي على محيط دمشق والمنطقة الجنوبية

وبشكل منفصل، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي للتلال الواقعة بين مزارع شبعا وكفر شوبا.

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.