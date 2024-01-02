الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف تابعة للقوات المسلحة السورية وحزب الله

نشر الثلاثاء ، 02 يناير / كانون الثاني 2024

القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن طائرات مقاتلة قصفت أهدافا تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة في منطقة يارون بجنوب لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أيضا أنه قصف خلال الليل "بنية تحتية عسكرية تابعة للجيش السوري"، ردا على إطلاق صاروخين باتجاه الأراضي الإسرائيلية، الاثنين.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه بالإضافة إلى ذلك، تم رصد عمليتي إطلاق تعبران من لبنان باتجاه منطقة شلومي شمال إسرائيل.

وتبنى حزب الله هجوما على مواقع عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود (في زرعيت)، الاثنين، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وبشكل منفصل، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي للتلال الواقعة بين مزارع شبعا وكفر شوبا.