الاتحاد الأوروبي يدين تفجيرات إيران ويصفها بـ"العمل الإرهابي"

أثينا، اليونان (CNN)-- قال الاتحاد الأوروبي في بيان، إنه يدين "بأشد العبارات" التفجيرات التي وقعت في إيران، الأربعاء.

وأضاف البيان: "يعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع الشعب الإيراني"، مُعتبرًا أن "هذا العمل الإرهابي أدى إلى حصيلة مروعة من القتلى والجرحى بين المدنيين".

وتابعت: "يجب محاسبة الجناة".

قُتل ما لا يقل عن 103 أشخاص الأربعاء وأصيب 188 آخرون في مدينة كرمان الإيرانية، بعد انفجارين بالقرب من موقع دفن قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، فيما وصفه المسؤولون بأنه هجوم إرهابي، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.