ماكرون يحث إسرائيل على تجنب التصعيد مع لبنان

(CNN)-- حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بيني غانتس على تجنب التصعيد "خاصة في لبنان"، بحسب بيان للرئاسة الفرنسية.

وجاء في البيان أن "رئيس الجمهورية أكد على ضرورة تجنب أي موقف تصعيدي، خاصة في لبنان، وأن فرنسا ستواصل نقل هذه الرسائل إلى جميع الأطراف المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة".

وتأتي تعليقات ماكرون بعد أن اتهمت حماس إسرائيل بتنفيذ غارة في لبنان أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة، صالح العاروري، الثلاثاء.

ولم تعلن إسرائيل انخراطها بالهجوم الذي استهدف العاروري.

كما أعرب ماكرون عن قلقه إزاء عدد القتلى المدنيين وحالة الطوارئ الإنسانية في غزة، منتقدا التصريحات "غير المقبولة" التي تدعو إلى التهجير القسري لسكان القطاع.