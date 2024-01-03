كيف رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على سؤال حول مقتل صالح العاروري؟

(CNN)-- تجنب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري سؤال أحد الصحفيين حول تعليقه على مقتل القيادي البارز في حركة "حماس" صالح العاروري في غارة إسرائيلية مزعومة في جنوب بيروت، الثلاثاء.

وقال هاغاري، ردا على سؤال خلال مؤتمره الصحفي اليومي: "نحن نركز على القتال ضد حماس"، وأضاف: "الجيش الإسرائيلي في جاهزية عالية جدا في جميع المجالات، دفاعا وهجوما.. نحن على استعداد تام لأي سيناريو".

وتابع: "أهم شيء يجب أن نقوله الليلة هو أننا نركز على محاربة حماس وهناك نشاط إرهابي لحماس في ساحات مختلفة"، وذلك ردا على سؤال طرحه أحد المراسلين عما تعرفه إسرائيل عن طبيعة "الأسلحة التي تمتلكها حماس في لبنان".

وتأتي تصريحات دانيال هاغاري بعد أن أعلنت "حماس" أن العاروري، أحد كبار مسؤوليها، قُتل في هجوم في جنوب بيروت.

وكانت إسرائيل تعتبر صالح العاروري أحد المؤسسين الرئيسيين لـ"كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في الضفة الغربية.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قال إنه ليس لديه تعليق عندما تواصلت معه شبكة CNN بشأن إعلان "حماس" أن أحد القتلي جراء الهجوم كان صالح العاروري.

وفي المقابل، أفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام بأن الهجوم نفذته طائرة "مسيّرة إسرائيلية معادية" على مكتب لحركة "حماس".

وقالت قناة "الأقصى"، التابعة لحماس، عبر حسابها على تلغرام: "استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الشيخ المجاهد القائد صالح العاروري في غارة صهيونية غادرة في بيروت".

من جانبه، أدان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الهجوم، قائلا إنه "جريمة إسرائيلية جديدة تهدف حكمًا إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات بعد الاعتداءات اليومية المستمرة في الجنوب والتي تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى".