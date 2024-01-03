وسط مخاوف من انتشار الأمراض.. مسؤول في اليونيسف: "غزة هي كارثة صحية عامة في طور التكوين"

(CNN)-- رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد، إيتمار بن غفير، على انتقاد وزارة الخارجية الأمريكية لتصريحاته التي تدعو إلى إعادة توطين سكان غزة خارج القطاع.

جاء ذلك في تدوينة نشرها وزير الأمن القومي على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، حيث قال، الثلاثاء: "أقدر بشدة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مع كل الاحترام الواجب، لسنا مجرد نجم آخر على العلم الأمريكي".

ووصف بن غفير الولايات المتحدة بأنها "صديقة جيدة" لإسرائيل، مضيفا: "لكن أولا وقبل كل شيء سنفعل ما هو جيد لدولة إسرائيل"، مؤكدا على أن "هجرة مئات الآلاف من غزة" ستسمح للمستوطنين الإسرائيليين بالعودة و"العيش في أمان".

وقدم بن غفير إلى جانب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، هذا الاقتراح في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ودعا سموتريش السكان الفلسطينيين إلى مغادرة قطاع غزة لإفساح المجال أمام الإسرائيليين الذين يمكنهم "جعل الصحراء تزدهر"، بحسب رويترز، وأعرب بن غفير عن دعمه لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في الخارج، معلنًا أن الحرب تمثل "فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة" خلال اجتماع سياسي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مات ميلر، إن "مثل هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة الإسرائيلية"، ووصفها بأنها "تحريضية وغير مسؤولة".