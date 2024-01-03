للاشتباه بتجسسهم للموساد الإسرائيلي.. تركيا توقف 33 شخصا

الشرق الأوسط
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شاهد ما قاله رئيس الموساد السابق لـCNN عن هجوم حماس المباغت
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شاهد ما قاله رئيس الموساد السابق لـCNN عن هجوم حماس المباغت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أوقفت السلطات التركية 33 شخصا للاشتباه بتنفيذهم ما وصفته بـ"أنشطة تجسس" لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي أو ما يُعرف بـ"الموساد".

جاء ذلك وفقا لما نقلته قناة TRT التركية الرسمية، موضحة أن "التوقيفات جاءت بعملية أمنية في 8 ولايات، في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبهاً به".

وتابعت القناة بتقريرها: "كشفت التحقيقات أن جهاز الموساد كان يهدف إلى تنفيذ أنشطة مثل المراقبة والتتبُّع والاعتداء والاختطاف ضدّ مواطنين أجانب مقيمين في تركيا لأسباب إنسانية".

وأضافت: "لا تزال قوات الأمن تواصل البحث عن 13 شخصاً آخرين مشتبه بهم".

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