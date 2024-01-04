مسؤول أمريكي: مستشار بايدن سيزور إسرائيل بهدف تخفيف التوترات مع لبنان

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(CNN) -- قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، الأربعاء، للصحفيين، إن المنسق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة آموس هوكستين سيسافر إلى إسرائيل هذا الأسبوع.

وأضاف المسؤول أنه تم تكليف هوكستين بالمساعدة في تخفيف التوترات بين إسرائيل ولبنان.

ويأتي هذا وسط تصعيد مميت بين إسرائيل و"حزب الله" منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول والحرب التي تلت ذلك بين إسرائيل و"حماس،" مما أثار مخاوف من امتداده إلى صراع إقليمي أوسع.

ومن المتوقع أن يسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة هذا الأسبوع لإجراء مناقشات حول المرحلة التالية من الحرب في غزة.

وتحدث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الثلاثاء، مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر لمناقشة العمليات العسكرية الإسرائيلية والجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين، بحسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي.