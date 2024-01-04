(CNN)-- عدّلت وكالة أنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، الخميس، عدد القتلى في أعقاب الانفجارين بالقرب من موقع دفن القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، إلى 84 قتيلا.

وذكرت الوكالة نقلاً عن رئيس الطوارئ الوطنية الإيرانية، جعفر ميادفار، أن عدد القتلى المنقح يرجع إلى خطأ في العد حيث تم تفجير بعض الجثث إلى قطع مختلفة، حيث قال: "في مثل هذه الحوادث التي تحدث بسبب الانفجارات، يتعرض الموتى بالقرب من موقع الحادث لأضرار بالغة.. عادة ما يتم جمع الجثث المقطعة إلى أجزاء في غطاء واحد".

وأوضح ميادفار أن كل غطاء يعتبر أنه يحتوي على جثة واحدة بالأرقام الأولية، ولكن تم العثور على أجزاء من جسد شخص واحد في أغلفة متعددة أثناء فحوصات الطب الشرعي، حسبما نقلت الوكالة.

وذكرت "إرنا" أن عدد المصابين ارتفع إلى 284 من 211، وخرج 89 من المستشفى، و195 آخرين يرقدون المستشفى حاليا.