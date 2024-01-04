(CNN)—علق جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق بإدارة دونالد ترامب، على الانفجارين الذين وقعا في مدينة كرمان بالقرب من موقع قبر قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال بولتون في مقابلة مع CNN: "هناك العديد من الاحتمالات المسؤولون الأمريكيون أشاروا صوب داعش، أنا لا اعتقد ذلك ولا اعتقد أن داعش لديهم هذا الوصول للقيام بذلك ولا اعتقد أنها إسرائيل فهذا ليس اسلوبها ولا يكسبون أي شيء من ذلك.."

وتابع قائلا: "هذه المراسم كان يحضرها الكثير من مؤيدي النظام في طهران ما يدفع بي للاعتقاد أن هناك احتمال جيد بأنه كان عبر قوة مضادة للنظام، نظام آية الله في وضع أكثر ضعفا واعتقد أن الكثير يظن أنهم في أضعف موقف منذ الثورة الإسلامية العام 1979.."

وأضاف: "أو يمكن أن يكون هناك جهاز تفجير زرعة نظام آية الله بأنفسهم حيث أشاروا مباشرة إلى إسرائيل وإذا كانوا يسعون لمقدمات قبل القيام بعمل ضد إسرائيل بشكل مباشر فالآن لديهم ذلك، ولكن علينا معرفة المزيد".

الانفجاران الذين وقعا خلال إحياء مراسم الذكرى الرابعة لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، أديا إلى وقوع 103 قتلى و188 مصابًا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، الأربعاء.

وأعلنت إيران، الخميس، يوم حداد عام، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية الرسمية. وحتى الآن، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارين.