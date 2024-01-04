الصفدي: الأردن يدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الخميس، إن الأردن مستمر في القيام بكل ما يستطيع لوقف الحرب على قطاع غزة، مؤكدا دعم بلاده للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وأضاف الصفدي في تصريحات في مجلس النواب الأردني، نشرتها وزارة الخارجية الأردنية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، أن الأردن "مستمر في القيام بكل ما يستطيعه لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد في الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية، وعمليات القتل وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، ومواجهة الأجندة المتطرفة التي تستهدف إشعال جبهات أخرى، إضافة إلى غزة في الضفة وفي لبنان"، حسب وصفه.

وأوضح وزير الخارجية الأردني أن "الجهد الأردني انطلق مكثفاً وواضحاً وصريحاً، بتوجيه ومتابعة مباشرة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وبناء على الأسس التي وضعها العاهل الأردني (لوقف العدوان وحماية أهلنا في فلسطين ولتعرية الممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية وغير الشرعية التي وصلت إلى حد جرائم حرب في قطاع غزة)، بحسب ما نشرت الوزارة.

وأكد الصفدي أن "الأردن يدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية، وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948"، بحسب البيان.