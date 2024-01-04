الجيش الإسرائيلي لـCNN عن الانفجارين اللذين وقعا في إيران: "لا تعليق"

(CNN) -- قال الجيش الإسرائيلي، لشبكة CNN، إنه ليس لديه تعليق على الانفجارين اللذين وقعا في مدينة كرمان بايران، الأربعاء.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ألقى باللوم على إسرائيل بشأن الانفجارين المزدوجين اللذان أسفرا عن مقتل أكثر من 100 شخص خلال إحياء الذكرى السنوية الرابعة لمقتل قاسم سليماني القائد السابق لـ"فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري"، الذي قُتل في غارة جوية أمر بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مطار بغداد الدولي.

وقال رئيسي، في كلمة متلفزة: "أحذر النظام الصهيوني: لا تشكوا في أنكم ستدفعون ثمنا باهظا لهذه الجريمة والجرائم التي ارتكبتموها"، وحذر رئيسي من أن عقوبة إسرائيل ستكون "مؤسفة وقاسية".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجارين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين إن الولايات المتحدة ليس لديها "أي معلومات مستقلة" حول الانفجارين، وأضاف أن وزارة الخارجية "ليس لديها سبب للاعتقاد بأن إسرائيل متورطة".

وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل نفت مسؤوليتها في المحادثات مع الولايات المتحدة، أكد أن بلاده ليس لديها معلومات تفيد تورط إسرائيل.

وعما إذا كان المسؤولون الأمريكيون قد تحدثوا مع الإسرائيليين، قال: "نتحدث معهم عدة مرات كل يوم"، وأضاف: "نعرب عن تعاطفنا مع الضحايا وأحبائهم الذين لقوا حتفهم".

ووصف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، للصحفيين، الانفجارين بأنهما "يشابهان هجمات فعلها تنظيم داعش في الماضي"، وأضاف: "أعتقد أن الأمر يعتمد فقط على أسلوب التنفيذ، فالأمر يبدو وكأنه هجوم إرهابي، وهو نوع الشيء الذي رأينا داعش يفعله في الماضي، وعلى حد علمنا، أعتقد أن هذا هو افتراضنا السائد في الوقت الحالي".