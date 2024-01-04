رئيس إيران يلغي زيارته إلى تركيا جراء تفجيري كرمان.. وأنقرة تصدر بيانا

(CNN)-- ألغى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رحلته المقررة إلى تركيا، الخميس، جراء حدوث انفجاران في مدينة كرمان، الأربعاء، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" نقلا عن نائب في مكتب رئيسي.

وصرح محمد جمشيدي، النائب السياسي بمكتب الرئيس الإيراني، لوكالة "إرنا" بأن "رحلة الرئيس إلى تركيا ستتم في وقت مناسب آخر".

ومن جانبه، قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه لنظيره الإيراني في ضحايا الحادث، وذلك في اتصال هاتفي، مساء الأربعاء، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أدان أردوغان "الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين"، مؤكدا على أن "تركيا تقف إلى جانب إيران في الحرب ضد الإرهاب".

وأعرب الرئيس التركي عن "تمنياته بالصبر للشعب الإيراني"، مجددا دعوته لإيران لـ"العمل المشترك في الحرب على الإرهاب"، وقال البيان إن أردوغان ورئيسي "قررا تأجيل زيارة الأخير إلى تركيا لوقت لاحق".

يذكر أنه قُتل ما لا يقل عن 103 أشخاص وأصيب 188 آخرون في بعد الانفجارين بالقرب من موقع دفن قائد "فيلق القدس" السابق، قاسم سليماني، فيما وصفه المسؤولون الإيرانيون بأنه "هجوم إرهابي"، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية.