صورة مذيعة إسرائيلية بـ "مسدس على خصرها" خلال بث تلفزيوني تثير تفاعلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمذيعة الإسرائيلية، ليتال شيمش، خلال تقديمها برنامجا تلفزيونيا وعلى خصرها ما بدا أنه مسدس.

الصورة المتداولة أعادت المذيعة في القناة الإسرائيلية 14 نشرها على صفحتها غير الموثقة بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "لا تعبث مع المرأة اليهودية".

وكانت شيمش قد نشرت صورة سابقة لها على منصة أكس، بتاريخ الـ28 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تظهر فيه وهي تطلق النار من مسدس فيما بدا أنه حلبة تدريب قائلة بتعليق بالعبرية: "سلحوا أنفسكم".

ويأتي تداول صورة المذيعة الإسرائيلية في الوقت الذي تستمر فيه الحرب الإسرائيلية في غزة ردا على الهجوم الذي نفذته حركة حماس داخل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، أدت الهجمات الإسرائيلية على القطاع إلى مقتل أكثر من 22 ألف فلسطيني، في الوقت الذي يكثف فيه الجيش الإسرائيلي حملته العسكرية في الجزء الأوسط من القطاع.

ولا تستطيع شبكة CNN التأكد بشكل مستقل من الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة في غزة، بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى المنطقة وصعوبة التحقق من الأرقام الدقيقة وسط الحرب المستمرة.