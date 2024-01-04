السعودية.. تداول فيديو مداهمة وضبط متهمين بالاحتيال بمبلغ مليون ريال

نشر الخميس ، 04 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمداهمات أمنية في السعودية وضبط متهمين بعمليات احتيال ونصب بما تجاوزت قيمتها المليون ريال (نحو 267 ألف دولار).

مقطع الفيديو المتداول نشرته وزارة الداخلية السعودية على صفحتها بمنصة سناب شات وكذلك على الصفحة الرسمية للأمن العام بمنصة أكس (تويتر سابقا).

وقالت الداخلية في بيان: "كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض عن القبض على 8 متهمين في عمليات نصب واحتيال مالي تعرض لها مواطنون ومقيمون في مناطق الرياض وجازان والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية إثر تلقيهم اتصالات هاتفية احتيالية للحصول على معلومات حساباتهم البنكية السرية وتطبيقات الخدمات واجراء الحوالات المالية والاستيلاء على مبالغ تجاوزت المليون ريال".

وأوضحت الداخلية في البيان: "تمثّل أسلوب المتهمين وهم مقيمان من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية اليمنية و5 مواطنين في انتحال صفة غير صحيحة لموظفين حكوميين وتهيئة 4 مواقع بأجهزة لتنفيذ جرائمهم وبث روابط مزيفة لمواقع حكومية ومتاجر إلكترونية والتواطؤ بذلك مع أشخاص خارج المملكة لتنفيذ عملياتهم الاحتيالية".