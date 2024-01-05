مكتب نتنياهو يصدر تحديثا لعدد الرهائن القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر

القدس (CNN)-- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة CNN، الجمعة، إن عدد الأشخاص المحتجزين كرهائن في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذين تعتقد إسرائيل أنهم لقوا حتفهم وما زالوا محتجزين في غزة تم تحديثه إلى 25 شخصا.

وهذا يعني أن 107 رهائن منذ هجوم حماس العام الماضي ما زالوا على قيد الحياة، ليصبح إجمالي عدد الرهائن في غزة 132 رهينة.

وكان أربعة إسرائيليين محتجزين كرهائن في غزة قبل 7 أكتوبر، بينهم اثنان على قيد الحياة في حين توفي اثنان آخران.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن منتدى أهالي الرهائن والمفقودين في إسرائيل عن وفاة تامير أدار، البالغ من العمر 38 عاما، وهو رهينة آخر محتجز في غزة.