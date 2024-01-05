الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

مكتب نتنياهو يصدر تحديثا لعدد الرهائن القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
مكتب نتنياهو يصدر تحديثا لعدد الرهائن القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر
Credit: AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

القدس (CNN)-- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة CNN، الجمعة، إن عدد الأشخاص المحتجزين كرهائن في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذين تعتقد إسرائيل أنهم لقوا حتفهم وما زالوا محتجزين في غزة تم تحديثه إلى 25 شخصا.

وهذا يعني أن 107 رهائن منذ هجوم حماس العام الماضي ما زالوا على قيد الحياة، ليصبح إجمالي عدد الرهائن في غزة 132 رهينة.

وكان أربعة إسرائيليين محتجزين كرهائن في غزة قبل 7 أكتوبر، بينهم اثنان على قيد الحياة في حين توفي اثنان آخران.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن منتدى أهالي الرهائن والمفقودين في إسرائيل عن وفاة تامير أدار، البالغ من العمر 38 عاما، وهو رهينة آخر محتجز في غزة.

قد يهمك أيضاً

مصادر لـCNN: المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الرهائن تشهد "تقدما بطيئا للغاية"

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.