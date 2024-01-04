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(CNN)-- قال مصدران مطلعان على المفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لشبكة CNN، إن "هناك القليل من الزخم، والتقدم البطيء للغاية" في المناقشات الجارية.

وكانت "حماس" أصدرت مؤخرا إنذارا نهائيا لإسرائيل بضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب حتى يتسنى إطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة، ولكن الحركة انخرطت منذ ذلك الحين في المفاوضات، بحسب المصادر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن حماس "خففت قليلا"على ما يبدو من الإنذار الذي سبق أن وجهته بشأن الرهائن، دون توضيح ماهية الإنذار.

وأضاف: "الجهود مستمرة، وهناك اتصالات، ولم يتم قطعها كان هناك إنذار من حماس، والآن خفف قليلا".

وذكر أحد المصادر أن رفض إسرائيل لمطلب "حماس" الأولي كان متوقعا، لكن المحادثات منذ ذلك الحين اعتبرت بمثابة خطوة أولية في هذه المفاوضات المعقدة، حيث تلعب الولايات المتحدة وقطر دور الوساطة.

وأضاف مصدر أن اتفاق كل من إسرائيل و"حماس" على ضرورة استئناف المفاوضات يعتبر "خطوة كبيرة في حد ذاتها".

وذكر أحد الأشخاص المطلعين على المفاوضات أنه من المتوقع الآن أن تقدم إسرائيل بعض التعليقات لقطر وتحاول بدء العمل من أجل التوصل إلى أرضية مشتركة.

ولا يزال 6 أمريكيين في عداد المفقودين منذ هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي الأسبوع الماضي، تأكدت وفاة جودي وينشتاين حجاي، وهي مواطنة إسرائيلية أمريكية، في الكيبوتس الذي كانت تعيش فيه، كما تم التأكد من وفاة زوجها منذ أسبوعين.

وتم إطلاق سراح 4 رهائن أمريكيين فقط منذ بداية الحرب.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، الأربعاء، إن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان، تحدث، الثلاثاء، مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر لمناقشة، من بين قضايا أخرى، الجهود الجارية لضمان إطلاق سراح الرهائن المتبقين.