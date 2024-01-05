انفجارات قاتلة تهز إيران.. إليك ما يجب معرفته مع تطاير الاتهامات

(CNN)-- أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الأكثر دموية في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، والذي هز الجمهورية الإسلامية وأدى إلى دعوات غاضبة للانتقام.

والأربعاء، قُتل ما لا يقل عن 84 شخصاً وأصيب 284 آخرون في مدينة كرمان الإيرانية بعد انفجارين مزدوجين بالقرب من موقع دفن القائد العسكري المقتول قاسم سليماني.

وقال تنظيم الدولة الإسلامية، الخميس، إن انتحاريين شقيقين فجرا سترتيهما الناسفتين أثناء تجمع مشيعين شيعة لإحياء الذكرى الرابعة لاغتيال سليماني.

ويتزامن هذا الادعاء مع أيام قليلة متوترة من عدم اليقين مع تزايد التكهنات حول ما إذا كانت حرب إسرائيل في غزة ستمتد إلى أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، مما قد يجذب القوى الإقليمية والولايات المتحدة.

إليكم ما نعرفه عن الهجمات في كرمان:

ماذا قالت داعش؟

وأصدرت جماعة الفرقان، الجناح الإعلامي لتنظيم داعش، بيانا بعنوان “واقتلوهم حيث وجدتموهم”، الخميس، وأعلنت فيه مسؤوليتها عن التفجيرين.

وقالوا إن شقيقين، ذكروا إسميهما، انطلقا باتجاه تجمع لـ”المشركين” بالقرب من قبر “قائدهم القتيل” قاسم سليماني، وقاموا بتفجير سترتيهما الناسفتين.

كما حذروا “المشركين” من أن “المجاهدين يتربصون بهم وبمشاريعهم”.

ويعتبر تنظيم الدولة الإسلامية المذهب الشيعي هرطقة واستهدف المزارات والمواقع الدينية في إيران في السابق.

ولم تقدم الجماعة أي دليل آخر وتختلف روايتها عن تلك التي قدمتها وسائل الإعلام الإيرانية. كما أن عدد القتلى الذي قدمه تنظيم داعش كان أعلى بكثير من ذلك الذي أعلنه المسؤولون الإيرانيون.

ماذا يقول المسؤولون الإيرانيون؟

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الانفجار الأول نجم عن قنبلة وضعت في حقيبة في سيارة، ويبدو أنه تم تفجيرها عن بعد. ووقع الانفجار الثاني الأكثر دموية بعد 20 دقيقة عندما جاء الناس لمساعدة الجرحى.

ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم لأكثر من 24 ساعة، وسارع المسؤولون الإيرانيون خلال هذه الفترة إلى إلقاء اللوم على إسرائيل وقالوا إنها ستدفع الثمن.

وقال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN، الأربعاء، إنه ليس لديه “تعليق” على الانفجارات. ولا ترد إسرائيل عادة على الادعاءات بأنها نفذت عمليات ضد المصالح الإيرانية. والأربعاء أيضا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مات ميلر للصحفيين إن الوزارة "ليس لديها سبب للاعتقاد بأن إسرائيل متورطة".

وكانت بعض الشخصيات الإيرانية متشككة. كتب محمد جمشيدي، نائب مدير مكتب رئيسي للشؤون السياسية، على موقع X، تويتر سابقًا. "تقول واشنطن إن الولايات المتحدة وإسرائيل ليس لهما أي دور في الهجوم الإرهابي في كرمان بإيران. حقًا؟"

إيران وإسرائيل عدوان لدودان. تدعم إيران الجماعات المناهضة لإسرائيل مثل حماس وحزب الله، في حين تعهدت إسرائيل بمنع طهران من الحصول على قنبلة نووية وتتهمها إيران بتنفيذ هجمات لتعطيل برنامجها النووي.

وقال مات ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد بأن تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم، لكنه قال إنه "غير مستعد لتقديم تقييم رسمي".

وأضاف أن "هذا الهجوم يحمل كل بصمات هجوم داعش"، مكررا تصريحات مسؤولين أميركيين آخرين.

لم ترد إيران بعد على ادعاء داعش حتى الخميس، لكن وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، وكذلك قناة "برس تي في" الناطقة باللغة الإنجليزية، ذكرتا إعلان داعش مسؤوليته عن الهجوم.

هل لدى إيران أعداء كثر؟

تنظيم داعش هو واحد من العديد من الخصوم الذين تواجههم الجمهورية الإسلامية إلى جانب إسرائيل. ويشمل ذلك المعارضة الإيرانية والجماعات الانفصالية داخل البلاد وخارجها.

فهي تواجه حركات انفصالية في محافظة سيستان وبلوشستان المتاخمة لباكستان، وكذلك انفصاليين عرب في إقليم الأهواز المتاخم للعراق، وكلاهما متهم بتنفيذ هجمات إرهابية في البلاد في السنوات الأخيرة.

كما تعرضت إيران لهجوم من قبل داعش والشركاء التابعين لها عدة مرات في العقد الماضي.

وأبرز جماعة معارضة إيرانية في المنفى هي حركة مجاهدي خلق التي تتهم طهران السعودية بدعمها. لكن من غير المعروف أن تلك المنظمة ارتكبت أعمالاً إرهابية داخل إيران منذ سنوات، وقد تحسنت علاقة السعودية مع إيران بشكل ملحوظ منذ العام الماضي.

كتب علي فايز، أحد كبار المستشارين في مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية مقرها بروكسل، على موقع X أنه إذا كانت إسرائيل وراء الهجوم، فسيكون ذلك جزءًا من حملة أقصى قدر من الاستفزاز "لدفع إيران إلى ارتكاب خطأ من شأنه أن يبرر توسيع الحرب (مع حماس) وجر الولايات المتحدة إليها”.

لكنه أضاف أن الهجوم لم يحمل بصمات عملية إسرائيلية، بل بصمات داعش أو الانفصاليين البلوش.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض للصحفيين يوم الأربعاء إن الانفجارات “تبدو وكأنها هجوم إرهابي”. وأضاف المسؤول أن الهجمات هي "نوع الشيء الذي رأينا داعش يفعله في الماضي" وهذا هو "افتراضنا المستمر في الوقت الحالي".

فالهجمات السابقة التي ألقت إيران باللوم فيها على إسرائيل استهدفت عادة أفرادا، وليس مجموعات أكبر من الناس، أو منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي للنظام. لقد قُتل العديد من العلماء النوويين في عمليات قتل مستهدفة على مدى العقد الماضي. وكان محسن فخري زاده، كبير العلماء النوويين الإيرانيين، أحد كبار المسؤولين الذين قتلوا في عام 2020. وفي عام 2021، أبلغت إيران عن انقطاع التيار الكهربائي في منشأة نطنز النووية حيث يتم تخصيب اليورانيوم، وألقت باللوم على إسرائيل. ولم تؤكد إسرائيل أو تنف تورطها في أي من الهجومين.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض للصحفيين يوم الأربعاء إن الانفجارات “تبدو وكأنها هجوم إرهابي”. وأضاف المسؤول أن الهجمات هي "من النوع الذي رأينا داعش تفعله في الماضي" وهذا هو "افتراضنا المستمر في الوقت الحالي".

وقالت سانام فاكيل، نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز "تشاتام هاوس" البحثي في لندن، إن تنظيم داعش وجماعة خراسان، فرع داعش في أفغانستان، لهما تاريخ من الهجمات الإرهابية في إيران ويميلان إلى محاولة إيقاع عدد أكبر من الضحايا بين المدنيين.

أين يتناسب هذا مع الوضع الإقليمي؟

وقع الانفجار في كرمان وسط تصاعد التوترات في المنطقة في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل حربا مستمرة منذ ثلاثة أشهر ضد حماس في غزة بسبب هجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأدت تلك الحرب إلى مناوشات خارج إسرائيل وغزة، غالبًا ما شاركت فيها الميليشيات المدعومة من إيران.

وفي لبنان، قُتل أحد كبار قادة حماس يوم الثلاثاء في إحدى ضواحي بيروت في انفجار قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن إسرائيل نفذته. ولم تؤكد إسرائيل أو تنفي تورطها، لكن حماس وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، والتي تسيطر على الضاحية، ألقت باللوم على إسرائيل وتعهد كلاهما بالانتقام.

وفي سوريا، اتهمت إيران والعديد من وكلائها المسلحين إسرائيل الأسبوع الماضي باغتيال القائد الإيراني الكبير سيد راضي، وتوعدت بالانتقام. ولم تعلق إسرائيل على الأمر.

وتتهم إسرائيل طهران بتمويل وتسليح حماس. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الشهر الماضي إن بلاده تخوض "حرباً متعددة الساحات"، حيث تتعرض للهجوم من سبع ساحات، بما في ذلك إيران.

وفي العراق، قُتل قائد مجموعة في الحشد الشعبي المدعومة من إيران، يوم الخميس، في غارة مجهولة على قاعدتهم في شرق بغداد، حسبما قال مصدر في الحشد الشعبي لشبكة CNN.

وقال مصدر في الحشد الشعبي إن القائد مشتاق طالب السعيدي، المعروف أيضًا باسم أبو تقوى، قُتل بعد استهداف سيارته أثناء دخوله مقر الدعم اللوجستي لحركة النجباء – وكيل إيراني يعمل في العراق وسوريا. كما قتل في الهجوم مساعده أبو سجاد.

وقال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن الولايات المتحدة استهدفت عضوًا في حركة النجباء. وقال المسؤول إن الولايات المتحدة كانت تراقب هذا الشخص لبعض الوقت قبل الغارة وأن "يداه ملطختان بالدماء الأمريكية".

كيف من المحتمل أن ترد إيران؟

كان الغضب يغلي بالفعل في إيران بسبب مقتل موسوي. ويضيف هجوم كرمان إلى إحراج الحكومة الإيرانية، حيث يظهر أنها ليست فقط غير قادرة على إبقاء بعض كبار مسؤوليها على قيد الحياة، ولكنها أيضًا غير قادرة على منع الهجمات على أراضيها.

وربما يتعرض النظام الآن لضغوط داخلية متزايدة لمعاقبة الجناة.

وفي يوم الخميس، تم الكشف عن لوحة إعلانية في الساحة الرئيسية في طهران كتب عليها: “إجابة قوية إن شاء الله”، ويبدو أنها تدعو الحكومة إلى الرد بقسوة على هجوم كرمان.

وكانت طهران قد ألقت باللوم على إسرائيل في الهجوم، لكن من غير الواضح ما هي الحسابات الآن بعد أن أعلن تنظيم داعش مسؤوليته.

وورد أن إيران خططت لقتل إسرائيليين في أوروبا وآسيا في السنوات الأخيرة في محاولة للانتقام من العمليات الإسرائيلية المزعومة ضدها، لكنها باءت بالفشل. ويعتبر المنتقدون اليمينيون للحكومة الإيرانية أن تلك المحاولات ليست انتقاما كافيا لمقتل كبار المسؤولين الإيرانيين، حسبما كتب محمد مظهري في ورقة بحثية نشرها مركز ستيمسون، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن.

وكتب مظهري قبيل مقتل موسوي: "المسؤولون الإيرانيون مرتبكون ومنقسمون بشأن الطريقة المناسبة للانتقام". وأضاف أن "تقاعسهم النسبي يتماشى مع سياسة الصبر الاستراتيجي التي تسعى إلى تجنب المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة أو إسرائيل".

وقالت فاكيل إن طهران في موقف حرج. وأضافت: “إن توجيه أصابع الاتهام إلى الجماعات الإرهابية سيوفر لإيران مخرجا من هذا الضغط.. يمكنها إلقاء اللوم على إسرائيل والولايات المتحدة في إثارة الاضطرابات الإقليمية، ولكن إلقاء اللوم على تنظيم الدولة الإسلامية هو لتجنب اتخاذ أي إجراء".

وقالت باربرا سلافين، الزميلة في مركز ستيمسون، لقناة CNNالأربعاء إن إيران لم تنتقم من الهجمات ضدها في الوقت المناسب "مما يثير التساؤل ... ما إذا كان هناك قلق بشأن الاستقرار الداخلي في البلاد".

في أواخر عام 2022، هزت إيران بعض أكبر الاحتجاجات منذ الثورة الإسلامية عام 1979، والتي اندلعت بسبب وفاة امرأة شابة على يد ما يسمى بشرطة الأخلاق في البلاد. وتم سحق تلك الاحتجاجات بوحشية.

وكتب فايز على موقع X: “بشكل عام، سلط هجوم كرمان الضوء مرة أخرى على ضعف إيران وفشل الحكومة في توفير الأمن. وبينما تبدو قوات الأمن ماهرة في مضايقة النساء غير المحجبات، فإنها تفشل في إنقاذ وحماية حياتهن ضد الإرهاب".