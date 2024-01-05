دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الجمعة، موقف الحكومة الثابت في إنهاء وجود قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، بعد أن انتهت مبررات وجوده في العراق، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية "واع".

وجاءت تصريحات السوداني، خلال الحفل التأبيني الذي نظمه الحشد الشعبي العراقي، في الذكرى الرابعة لمقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بضربة أمريكية قرب مطار بغداد.

وقال السوداني إن "الحكومة بصدد تحديد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بصورة نهائية، وإنه لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه"، حسب "واع".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "قبل أربعِ سنوات، وفي فجرِ الثالثِ من يناير/ كانون الثاني سنة 2020، ارتكبت الإدارة الأمريكية فعلا شنيعا، إذ قتلت قائداً عسكرياً عراقياً، هو أبو مهدي المهندس"، مشيراً إلى أن "اغتيالُ ضيف العراق قاسم سليماني، مثل ضربة مضاعفة للعراق ولتقاليده وأعرافه واعتداء على دولتين"، طبقا لما نقلت عنه الوكالة العراقية.

وأردف قائلا: "نؤكد موقفنا الثابت والمبدئي في إنهاء وجود التحالفِ الدولي بعد أن انتهت مبررات وجوده".

بدورها، نفت خلية الإعلام الأمني في العراق، الجمعة، وجود تعاون مع الجانب الأمريكي في الهجوم الذي وقع، الخميس، على مقر الحشد الشعبي في بغداد وأسفر بحسب الجيش العراقي عن مقتل قيادي بحركة النجباء العراقية الموالية لإيران وأحد مرافقيه، حسبما ذكرت وكالة "واع".