جانب من لقاء بنيامين نتنياهو مع آموس هوكستين

(CNN)-- عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، اجتماعا مع آموس هوكستين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن في تل أبيب.

وقال نتنياهو، خلال الاجتماع، إن إسرائيل ملتزمة بإحداث "تغيير جوهري" على حدودها مع لبنان، حتى يتمكن السكان النازحون من المناطق القريبة من حدود إسرائيل مع لبنان من العودة إلى منازلهم، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وتم تكليف آموس هوكستين، المنسق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة، بالمساعدة في تخفيف التوترات بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء أبلغ المبعوث أن "عودة مواطنينا في الشمال والجنوب إلى منازلهم هي جزء من أهداف الحرب وسيتم تحقيقها سياسيا أو عسكريا".

والتقى المبعوث الأمريكي أيضا بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وعضو مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس، الخميس.

وقال غالانت للمبهوث إن إسرائيل بحاجة إلى "واقع أمني جديد" على حدودها الشمالية مع لبنان، بحسب الحكومة الإسرائيلية.

وتحدث وزير الدفاع عن تصميم بلاده على تغيير الواقع الأمني في شمال إسرائيل، لتمكين أكثر من 80 ألف نازح إسرائيلي من العودة إلى منازلهم.

وقال غانتس: "إسرائيل مستعدة للعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل دبلوماسي، ولكن إذا لم يتم العثور على حل، فإن الجيش الإسرائيلي سوف يزيل التهديد".

ورغم أن الحرب محتدمة بشدة في غزة، إلا أن هناك مناوشات شبه مستمرة بين إسرائيل و"حزب الله"، الجماعة المسلحة التي تهيمن على جنوب لبنان، منذ هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي هذه الأثناء، يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، رحلة إلى الشرق الأوسط، حيث يلوح في الأفق خطر اندلاع حرب إقليمية.