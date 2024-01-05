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(CNN)-- يبدأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الخميس، رحلة جديدة إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث يلوح خطر اندلاع حرب إقليمية، مع احتدام الحرب في غزة.

وسيسافر بلينكن، خلال رحلته الجديدة، إلى الأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر، وكذلك تركيا واليونان.

وهذه هي الزيارة الرابعة التي يقوم بها بلينكن إلى المنطقة منذ هجوم حركة "حماس "على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الخميس، إن بلينكن سيناقش "الإجراءات الفورية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير"، مشددا على "ضرورة توسيع واستدامة الوصول الآمن للمنظمات الإنسانية لتوصيل الغذاء والماء والدواء، وكذلك السلع التجارية لدخول جميع مناطق غزة".

وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي أن بلينكن سيناقش أيضا مع المسؤولين الإسرائيليين "خططهم للانتقال إلى المرحلة التالية من العمليات" في غزة، و"الخطوات التي يمكن لإسرائيل اتخاذها لحماية المدنيين بشكل أفضل، وكيفية تمكين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم وأحيائهم".

وتابع: "سيؤكد وزير الخارجية الأمريكي للحكومة الإسرائيلية على ضرورة بذل المزيد من الجهود لخفض التوترات في الضفة الغربية"، وسيناقش أيضا عودة الرهائن الذين تحتجزهم "حماس".

ومن الموضوعات الرئيسية الأخرى التي سيناقشها الوزير الأمريكي، محاولة وقف انتشار الصراع، بما في ذلك "الخطوات المحددة التي يمكن للأطراف اتخاذها، وكيف يمكنهم استخدام نفوذهم مع الآخرين في المنطقة لتجنب التصعيد".

وقال ميلر: "كجزء من تلك المناقشات، سيثُير الحاجة إلى اتخاذ خطوات لردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر"، كما سيكون هناك أيضا نقاش حول "اليوم التالي" في غزة، وأضاف: "لا نتوقع أن تكون كل المحادثات سهلة في هذه الرحلة".