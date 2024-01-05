عمّان، الأردن (CNN)-- أكد مصدر مطّلع الجمعة لموقع CNN بالعربية، تنفيذ الأردن لقصف جوي استهدف مواقع لمستودعات تجار مخدرات ومهربين على "ارتباط بإيران" جنوبي سوريا، الخميس.

ولم يصدر بيان رسمي من جانب الحكومة الأردنية ينفي أو يؤكد وقوع القصف في حين تواصلت CNN بالعربية مع السلطات الأردنية للتعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وتواجه المملكة تصاعدا في عمليات محاولات التسلل وتهريب الأسلحة والمخدرات لأراضيها من جنوب سوريا خلال الأسابيع الماضية، تخللها إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات عدة مرات، وحدوث اشتباكات استمرت لمدة 14 ساعة مع مجموعات مسلحة حاولت التسلل في 18 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، في عملية نوعية للقوات المسلحة الأردنية على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية، نتج عنها مقتل وإصابة عدد من المهربين واعتقال تسعة منهم آنذاك.

وتأتي عملية القصف مساء الخميس، بعد ساعات من زيارة قائد الجيش الأردني، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، لعدد من وحدات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية الأردنية.

ونقل بيان صدر عن القوات المسلحة حول الزيارة، تأكيدات عن الحنيطي "رفد وحدات حرس الحدود بكافة المعدات والوسائل الحديثة والمتطورة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة"، في التصدي "لمحاولات التسلل والتهريب".

وأوعز الحنيطي في الزيارة وفقا للبيان، "بتعزيز منظومة حرس الحدود الإلكترونية بكاميرات مراقبة ليلية ونهارية تعمل ضمن أجواء الضباب الكثيف، وتعزيز الاسناد الجوي، وأجهزة رصد راداري"، كما وجّه ببناء سياج الكتروني لمنع كل أشكال التسلل والتهريب عبر الحدود، خاصة في ظل الظروف الجوية السيئة.

ونقل البيان أيضا عن الحنيطي، تشديده على "مواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية وأية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وزعزعة أمنه واستقراره".

ونفذت أجهزة الأمن الأردنية في 28 ديسمبر المنصرم، عملية "أمنية موسعة" في منطقة لواء الرويشد المحاذية للحدود الشمالية الشرقية للمملكة، على "مهربي مخدرات وتجار ارتبطوا بعصابات إقليمية تنشط عبر الحدود لتهريب المخدرات والسلاح"، وتم ضبط 33 مطلوبا في العملية كان 4 منهم يرتبطون بتلك العصابات"، بحسب ما تم الإعلان عنه رسميا.