دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، على خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، الجمعة، ملقيا الضوء على أمور لم يتناولها في كلمته.

جاء ذلك في تدوينة لأدرعي على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "يفهم نصرالله جيدًا أن لا شرعية له في لبنان لحرب بجر اللبنانيين اليها منذ 3 أشهر دون توقف.. لا يحتاج المرء أن يكون حامل شهادة دكتوراة في علم الإحصاء لكي يتتبع الأرقام المضخمة الذي يحاول بيعها، من ملجأه، للبنانيين في محاولة لإقناعهم في شرعية أعماله المستمرة في تدمير لبنان من أجل دعم ومساندة منظمة حماس-داعش قاتلة الأطفال ومغتصبة النساء".

وأضاف أدرعي: "يعشق الكلام عن إسرائيل كثيرًا، دون التطرق للأضرار التي تلحق بلبنان نتيجة مغامراته، أو الحديث عن الاقتصاد المنهار أو لفت النظر إلى الجنوب الفارغ من أهله، أو عن مراسم دفن عناصره الواحد تلو الآخر في قرى الجنوب اللبناني الذين قتلوا من أجل حرب لا تمت للبنان بصلة".

وكان نصرالله قد تطرق في كلمته التي بثتها قناة المنار التابعة لحزب الله لموضوع مقتل القيادي بحماس، صالح العاروري في بيروت، مؤكدا على أن "الرد آت لا محالة" على حد تعبيره.