دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني، السبت، مقتل 5 مهربين وإصابة آخر مع إلقاء القبض على 15، خلال اشتباكات بين قوات حرس الحدود ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية الأردنية.

وقال مصدر عسكري مسؤول، في بيان للجيش الأردني، إنه "بالتعاون مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات تمكنت من طرد المجموعات المسلّحة إلى الداخل السوري بعد أن استمرت الاشتباكات معها منذ ساعات ما قبل فجر اليوم السبت".

وأضاف المصدر أن الاشتباكات "أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإلقاء القبض على 15 مهربًا وإصابة آخر من المهربين، وضبط 627000 حبة كبتاغون و3439 كف حشيش، وسلاح ناري نوع كلاشنكوف، خلال الاشتباكات".

وأشار المصدر إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف الجيش الأردني على هامش الاشتباكات مع المجموعات المسلّحة والمهربين.

وقال المصدر إن "وجود تنظيمات مسلّحة تمتهن التهريب وتعتمد على عمليات التسلل بشكل ممنهج، واستغلال هذه المجموعات المسلّحة الظروف الجوية وتشكل الضباب الكثيف، وطبيعة التضاريس الوعرة، الأمر الذي زاد من وتيرة وعدد هذه العمليات مؤخرًا".