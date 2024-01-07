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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، إن بلاده تسعى إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذلك إدخال المساعدات، وأكد أن مصر لها "موقف محترم" تجاه الأزمة.

وأضاف السيسي، في كلمة ألقها في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال تقديمه التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد، ونقلتها وسائل اللإعلام المصرية: "أكثر أزمة نعيشها ونتأثر بها كلنا حاليا مايحدث في قطاع غزة والضفة الغربية".

وتابع: "نحن في مصر لنا موقف محترم إن شاء الله، نسعى إلى التوصل لوقف إطلاق النار، على الأقل، وإدخال المساعدات لنخفف عن أشقائنا وأهلنا في غزة ثم يكون أن هناك حلا للقضية التي تجدد كل عدة سنوات".

وقال الرئيس المصري: "نتمنى من الله سبحانه وتعالى وندعوه إنه يجعل هذا العام نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله من تقريبا عام 2020 والظروف والأزمات صعبة، نتمنى الأزمة الكبيرة التي نعيشها حاليا في منطقتنا تنتهي".