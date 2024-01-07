دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل ومزاعم ارتكاب "إبادة جماعية" خلال حربها ضد حماس في غزة بعد أن شنت الحركة هجوما داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال علاء في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (توستر سابقا): "الخميس القادم سيكون يوما مشهودا لأول مرة في التاريخ دعوى ضد إسرائيل امام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهم الكيان المحتل بارتكاب جرائم حرب و جرائم إبادة جماعية تتمثل في قتل المدنيين والأطفال والنساء وكبار السن من أهل غزة ؛ الغريب في هذا الأمر هو أن الذى تقدم بهذه الدعوى هي دولة جنوب أفريقيا امام صمت غريب للمجتمع الدولي الذى دائماً يتحدث عن الحريات وحقوق الإنسان والقتل خارج نطاق القانون الخ ، أين المجتمع الدولي من هذه الجرائم والمذابح البشعة الذى نشاهدها يوميا في غزة والتي عرفها القانون الدولي بانها جرائم ضد الإنسانية؟ والأغرب من هذا والشيء المحزن والمؤسف هو عدم قيام الدول العربية والإسلامية برفع هذه الدعوى أو حتى على الاقل الانضمام إلى الدعوى المقدمة من دولة جنوب أفريقيا! يتبقى سؤال وهو لماذا لم تذهب جنوب أفريقيا لمحكمة الجنايات الدولية واتجهت إلى محكمة العدل الدولية التي تعتبر الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة خاصة وانه من المعروف ان محكمة الجنايات الدولية هي هيئة قضائية مستقلة تحاكم الاشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؟"

من جهته رد الإعلامي الإسرائيلي على ما سلف بتدوينة نشرها على صفحته بمنصة أكس، قائلا: "لما كان أبوك المرحوم أطول مدة حكم لرئيس جمهورية في تاريخ مصر ما رفعش دعوة ليه والانتفاضتين وحرب 2006 على لبنان وحرب 2008 على غزة وبعد منها 2009 ما رفعش دعاوي ليه ياض يا بق سيبك من الشويتين الأونطة الي علم فيها المرحوم أبوك على قفا المسريين الغلابة وأنته تاني هتعمل سيما ورفعت الجمّال وجمعة الشوان أبقه تعالى اشرب شاي معانا في موناكو أو أسبن وسيب المسريين يشهيصوا في دعاوي جنوب أفريقيا الي المحكمة هترميها في الزبالة زي كل مره وانت عارف بقه".

ويذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، كان قد أعلن أن 5 دول قدمت طلبا إلى المحكمة للتحقيق فيما إذا كانت جرائم قد ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، موضحا في بيان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن تلك الدول هي جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي.