رعب وموت في كل مكان.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن الوضع في مستشفى الشفاء بغزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن محام فرنسي عزمه تقديم التماس ضد إسرائيل مام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ما وصفه بـ"إبادة جماعية" تحدث في قطاع غزة.

واعتبر المحامي الفرنسي البارز جيل ديفرز، أن ما يحدث في غزة يستدعي تقديم التماس إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال ديفرز، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحن هنا أمام المحكمة، وأمام كل ما يجري من إبادة جماعية في فلسطين، وكي نقول لكم أننا رأينا كل ما يحدث".

وأضاف ديفرز: "بالنسبة للفلسطينيين، لديكم الآن جيش من المحامين، لقد جمعنا 300 محامي خلال 10 أيام وننوي تقديم دعاوى أمام كل المحاكم، وليس فقط المحكمة الجنائية الدولية".

في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لشبكة CNN، الأحد، إن أي شخص يستهدف البنية التحتية المدنية في الصراع بين إسرائيل وغزة سيحتاج إلى "تبرير كل ضربة".

وأوضح خان لـCNN: "لا ينبغي أن يكون هناك شك في أن كل صانع قرار، من رئيس الحكومة، إلى المستشارين العسكريين، إلى... الذين لديهم قرارات تحديد الأهداف، يجب أن يكونوا على علم واضح بأنه سيُطلب منهم تبرير (سبب) كل ضربة ضد كل هدف مدني".

في وقت نقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قوله الشهر الماضي، إن مكتبه يجري تحقيقات حول "الجرائم التي يُدعى ارتكابها في إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول"، وكذلك غزة والضفة الغربية.

وقال خان، في فيديو كان يتحدث خلاله من أمام معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، أنه "ينظر بشكل مستقل في الوضع في فلسطين والأحداث التي وقعت في إسرائيل و"مزاعم أن مواطنين فلسطينيين ارتكبوا جرائم أيضًا"، حسبما نقل موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأضاف خان: "سيكون لدينا التصميم والجلد والاحترافية للتأكد من أننا نفصل بين الادعاءات والحقيقة، وأنه يمكننا النظر إلى الأدلة والتحقيق في أدلة التجريم والتبرئة على قدم المساواة".

تقع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، وهي ليست جزءًا من منظومة الأمم المتحدة. وتتمتع المحكمة بالولاية القضائية على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بموجب المادة 5 من نظام روما الأساسي.

ولا تعد إسرائيل طرفا في نظام روما الأساسي.

وتنفي إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها، بينما اتهمها مسؤولون عرب، بينهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية المصري سامح شكري، بـ"ارتكاب جرائم حرب" في غزة، على حد وصفهما.