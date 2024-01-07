3 أشهر خيمت بأحداثها المروعة على غزة.. إليكم تسلسلا زمنيا لأبرز ما وقع

نشر الأحد ، 07 يناير / كانون الثاني 2024

(CNN) – مر أكثر من ثلاثة أشهر منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الذي أشعل حرب إسرائيل في غزة، وأدى القتال المميت إلى أزمة إنسانية وخيمة في المنطقة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي هجوما على القطاع الفلسطيني بعد أن شن مسلحو حماس هجوما على إسرائيل في 7 أكتوبر، حيث قتل المسلحون حوالي 1,200 شخص واحتجزوا أكثر من 200 رهينة، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

وفي الأشهر الثلاثة التي تلت الهجوم، قُتل أكثر من 22,700 شخص في غزة، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على بعض اللحظات الرئيسية خلال الحرب.