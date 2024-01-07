الأونروا: 90% من سكان غزة نزحوا بسبب الحرب

نشر الأحد ، 07 يناير / كانون الثاني 2024

اليونسيف تحذّر: أطفال غزة يواجهون "تهديدًا ثلاثيًا" من المخاطر ويسجّلون ارتفاعًا بحالات الإسهال بنسبة 50%

"أريد أن أموت في غزة".. CNN تتحدث إلى جرحى فلسطينيين على متن مستشفى ميداني بسفينة فرنسية

(CNN) -- قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، السبت، إن ما يقرب من 90% من الفلسطينيين في غزة "هُجروا قسرا" بسبب الحرب الإسرائيلية على حركة "حماس".

وأضافت الوكالة، عبر منصة "إكس": "تبحث العائلات عن الأمان حيث لا يوجد أي شيء، مع اقتراب المجاعة"، وتابعت: "من الضروري التوصل إلى وقف إطلاق النار لتقديم المساعدات العاجلة وإنهاء هذا النزوح القسري والمستمر. سكان غزة يفتقرون إلى كل شيء".

ويعيش في غزة حوالي مليوني شخص.

وفي سياق متصل، أسقطت القوات الإسرائيلية منشورات جديدة على أحياء وسط غزة يوم السبت، تحث الفلسطينيين على الإخلاء إلى مدينة دير البلح القريبة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سكان أحياء الأمل والسدرة والبساتين والفاروق وعين جالوت "في منطقة حرب خطيرة".

وأضاف: "سيبلغكم الجيش متى يمكنكم العودة إلى منازلكم، هذا تحذير، حتى لا يتم إلقاء اللوم عليهم".

وكثيرا ما أسقط الجيش الإسرائيلي منشورات تحذيرية لتحذير سكان غزة وحثهم على مغادرة أحيائهم.

ونظرا لضعف أنظمة الاتصالات في جميع أنحاء غزة، ليس من الواضح مدى فعالية المنشورات.

وكان مسؤولو الأمم المتحدة قالوا في السابق إنه لا يوجد مكان آمن يمكن للمدنيين الذهاب إليه في غزة.