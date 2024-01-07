دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت شبكة "الجزيرة" الفضائية القطرية، الأحد، بمقتل الصحفي حمزة الدحدوح نجل مراسل القناة في قطاع غزة، وائل الدحدوح في قصف على مواقعهم في قطاع غزة، بعد أسابيع من مقتل عدد من أفراد عائلته، بمن فيهم زوجته وابنه وابنته.

ونشرت القناة مقاطع فيديو لمراسلها في غزة وائل الدحدوح، الأحد، وهو "يلقي نظرة الوداع الأخيرة عل نجله حمزة"، الذي قتل بحسب القناة في "قصف إسرائيلي، استهدف صحفيين في غرب خان يونس جنوب قطاع غزة".

وأضافت القناة في منشورات ومقاطع فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، أن "الصحفيين مصطفى ثريا وحمزة وائل الدحدوح قُتلا في قصف إسرائيلي على غرب خان يونس جنوب قطاع غزة".

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قٌتل عدد من أفراد عائلة مراسل شبكة الجزيرة، وائل الدحدوح، في غارة جوية على منزلهم في منطقة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسبما أفاد بيان أرسله مكتب الشبكة في رام الله إلى شبكة CNN.

وأضاف البيان حينها أنه "في غارة جوية أصابت المنزل الذي كانوا فيه، أدت إلى مقتل زوجته وابنه محمود وابنته شام البالغة من العمر 8 سنوات".