ملك الأردن: الصراع في غزة خلق "جيلا كاملا من الأيتام"

وزير خارجية الأردن عن حرب غزة: لا يمكن الفوز بها.. وإسرائيل تكبدت هزيمة استراتيجية

الملكة رانيا لـCNN: يجب أن تكون هناك دعوة جماعية لوقف إطلاق النار.. ولا شيء سيحمي إسرائيل بقدر السلام

شاهد ما قاله مسؤول في الأمم المتحدة لمذيع CNN عن الأزمة الإنسانية في غزة

(CNN)-- قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الاثنين، إن الصراع في غزة خلق "جيلا كاملا من الأيتام".

وقال الملك عبدالله، في تصريحات ألقاها في نصب تخليد ذكرى الإبادة الجماعية في رواندا: "لقد مات عدد من الأطفال في غزة أكبر من عدد الذين ماتوا في جميع الصراعات الأخرى في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي. من بين أولئك الذين بقوا على قيد الحياة، فقد العديد منهم أحد والديهم أو كليهما - جيل كامل من الأيتام".

ويأتي هذا البيان بعد لقاء العاهل الأردني مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في عمان، الأحد، حيث "اتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق من أجل المساعدة الإنسانية المستمرة" في غزة، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الأحد.

كما حذر الملك عبد الله بلينكن من "العواقب الكارثية للحرب المستمرة في غزة"، بحسب بيان للديوان الملكي صدر بعد لقائهما.

وتساءل الملك، في كلمته في العاصمة الرواندية كيغالي: "كيف يمكن للعدوان والقصف العشوائيين أن يحققا السلام؟ كيف يمكن أن يضمنا الأمن وهما يؤججان الكراهية؟".

وأضاف الملك: "دون التوصل للسلام العادل على أساس حل الدولتين، سيستمر العالم بدفع ثمن باهظ لفشله في حل هذا الصراع، ولن نتمكن أبدا من أن ننعم بالسلام والاستقرار الحقيقيين في الشرق الأوسط".