القدس (CNN)-- زار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، القوات المتمركزة بالقرب من الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، وأخبرهم أن جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة "قللت من شأننا كثيرًا في عام 2006، وتقلل من شأننا مرة أخرى".

وزار نتنياهو اللواء 769، وقال لهم: "اخترت أن آتي إلى كريات شمونة في يوم إطلاق النار المضاد للدبابات علينا".

وأضاف نتنياهو: "لقد قلل حزب الله من شأننا كثيرا في عام 2006، وها هو يقلل من شأننا مرة أخرى".

وفي يوليو/ تموز عام 2006، بعد نصب كمين لدورية عسكرية إسرائيلية، عبرت القوات الإسرائيلية الحدود إلى لبنان لتدمير مواقع حزب الله، بينما استهدفت الغارات الجوية أيضًا البنية التحتية لحزب الله وقادته.

وقال نتنياهو إن حزب الله كان يعتقد "أننا كخيوط العنكبوت. وفجأة واجه حزب الله قوة هائلة، وتوحيدًا للشعب، وتصميمًا على القيام بكل ما هو ضروري لاستعادة الأمن في الشمال".

وأضاف نتنياهو: "سنبذل قصارى جهدنا لاستعادة الأمن في الشمال، والسماح لعائلاتكم - لأن العديد منكم من تلك المنطقة - بالعودة إلى ديارهم بأمان، ومعرفة أنه لا يمكن العبث بنا. سنفعل كل ما يتطلبه الأمر. بالطبع نفضل أن يتم ذلك دون حملة واسعة النطاق، لكن ذلك لن يوقفنا عن تحقيق الأمن".

وأضاف: "قدمنا لحزب الله درسًا لما يحدث لأصدقائهم في الجنوب (غزة)، وهذا ما سيحدث هنا في الشمال. سنفعل كل ما بوسعنا لاستعادة الأمن".