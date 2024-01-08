حزب الله يعلن مقتل أحد قادته بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن حزب الله اللبناني، مقتل وسام حسن طويل، أحد قادته، بعدما أفادت وسائل إعلام رسمية بمقتل شخصين في قصف إسرائيلي، الاثنين، استهدف سيارتهما في جنوب لبنان.

وأصدر حزب الله بيانا نقلته الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام وقناة المنار التابعة للحزب، قال فيه: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل (الحاج جواد) من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس"، حسبما أورد البيان.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن وسام طويل هو قيادي بكتيبة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني.

من جانبها، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للأنباء، الاثنين، أن "الغارة التي نفذتها مسيرة إسرائيلية قرابة الساعة 10:15 صباح الاثنين، على سيارة من نوع (رابيد) على طريق محلة الدبشة في بلدة خربة سلم، أسفرت عن سقوط قتيلين"، وأوضحت الوكالة أن الطائرة المسيرة أطلقت صاروخًا موجهًا باتجاه السيارة".

ولم تحدد الوكالة اللبنانية هوية الشخصين القتيلين.

وأضافت الوكالة أن "فرق الإطفاء والإسعاف التابعة لجمعية الرسالة الإسلامية توجهت إلى خربة سلم، موقع السيارة المستهدفة".

وأشارت الوكالة في تقرير آخر إلى أن "القصف الإسرائيلي استهدف مؤسسة تجارية على طريق العديسة، في مرجعيون، وأسفر عن اندلاع النيران فيها".

وذكرت قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني، الاثنين، أن "عناصر المقاومة استهدفوا موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة"، حسب زعمها.

وأفادت قناة "المنار" في الجنوب اللبناني أن "العدو شن ثلاث غارات جوية استهدفت محيط بلدة عيتا الشعب في جنوبي لبنان، صباح الاثنين"، كما تحدثت القناة عن سقوط عدد من القذائف المعادية على تلة العويضة شرقي بلدة الطيبة.

وفي وقت سابق، الاثنين، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا، بأن "طائرات حربية إسرائيلية أغارت على بنية تحتية إرهابية لحزب الله داخل لبنان، إلى جانب مواقع عسكرية عمل منها مخربو التنظيم الإرهابي، وقبل قليل تم إطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو مدينة كريات شمونا حيث ترد القوات نحو مناطق في جنوب لبنان".