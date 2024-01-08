وائل الدحدوح بعد مقتل نجله حمزة: آمل أن يكون آخر الصحفيين الذين يُقتلون بغزة

شاهد ما قاله مسؤول في الأمم المتحدة لمذيع CNN عن الأزمة الإنسانية في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طرح رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، تساؤلا حول مصير اللجنة المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية، المعنية بمتابعة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وكتب الشيخ حمد بن جاسم، في حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، الاثنين: "تُرى أين وصلت الجهود التي كلفت اللجنة المنبثقة عن مؤتمر القمة الإسلامي القيام بها بخصوص ما يشهده قطاع غزة من جرائم دامية تصل إلى حد جرائم الإبادة الجماعية؟ وماذا تحقق في هذا الشأن من خلال جولات اللجنة حول العالم. أما آن الأوان كي نسمع ونعرف؟"

في نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض، تشكيل لجنة بشأن الحرب في غزة.

آنذاك، أجرت لجنة وزارية عربية-إسلامية سلسلة زيارات إلى دول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لحشد الجهود من أجل وقف إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله في تحديثها اليومي، الاثنين، أن ما لا يقل عن 22835 شخصًا قُتلوا منذ اندلاع الحرب في غزة. ويمثل هذا 1% من إجمالي سكان غزة البالغ عددهم 2.27 مليون نسمة، وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني.