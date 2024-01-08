السعودية.. تفاعل على لقاء ولي العهد مع سيناتور أمريكي في العُلا

نشر الاثنين ، 08 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون سعوديون مع استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في المخيم الشتوي بمحافظة العُلا.

وكتب مدير مكتب ولي العهد، بدر العساكر على "إكس"، تويتر سابقا: " سمو ولي العهد يجتمع في المخيم الشتوي في العلا مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام".

ونشر العساكر صورا من اللقاء كما أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن اللقاء أيضا في منشور على المنصة نفسها.

وتفاعل مغردون ومسؤولون سعوديون مع اللقاء وذكّر بعضهم بتصريحات سابقة لغراهام هاجم فيها السعودية وولي العهد بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

نستعرض فيما يلي أبرز التعليقات على اللقاء: