أول تعليق من إيران على استهداف إسرائيل قياديا في حزب الله

(CNN) – أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن إدانتها لمقتل القيادي في حزب الله، وسام الطويل، مشيرة إلى أن لجوء إسرائيل إلى مثل هذه العمليات دليل "عجز عسكري" في غزة.

وأدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا): " شدة اغتيال القيادي في حزب الله الشهيد وسام حسن طويل".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "لجوء الكيان الصهيوني إلى العمليات الإرهابية الجبانة، دليل على الضعف والعجز العسكري الواضح لهذا الكيان بسبب الضربات الموجعة التي تلقتها هيمنته المزيفة في ساحات المعركة بما في ذلك قطاع غزة"، على حد قوله.

وأعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن مقتل القيادي الكبير في "حزب الله" اللبناني، وسام طويل، حسبما قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، الاثنين.