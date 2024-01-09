إسرائيل تعلن مسؤوليتها عن مقتل وسام طويل القيادي في"حزب الله"

(CNN)-- أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن مقتل القيادي الكبير في "حزب الله" اللبناني، وسام طويل، حسبما قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، الاثنين.

وأكد مصدر أمني لبناني، لشبكة CNN، مقُتل طويل، القائد الكبير في "كتيبة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله"، في غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار على سيارته في جنوب لبنان.

وقال كاتس، في المقابلة: "أما بالنسبة للضربة في جنوب لبنان، فقد تحملنا المسؤولية، وهذا جزء من حربنا"، وأضاف: "نحن نستهدف عناصر حزب الله والبنية التحتية والأنظمة التي تمكنوا من وضعها لردع إسرائيل".

وتابع: "نحن نجعلهم يدفعون الثمن، ولم نضع هدفنا إحباط 150 ألف صاروخ، لقد وضعنا هدفا لإعادة الأمن لسكان الشمال والجنوب ولدولة إسرائيل".

وكرر وزير الخارجية الإسرائيلي أيضا أن بلاده لم تعلن مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي في جنوب بيروت، وأدى إلى مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس" صالح العاروري.

يذكر أن "حزب الله" أصدر بيانا نقلته الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام وقناة "المنار" التابعة للحزب، قال فيه: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل (الحاج جواد) من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس"، حسبما أورد البيان.

وفي وقت سابق، الاثنين، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا، بأن "طائرات حربية إسرائيلية أغارت على بنية تحتية إرهابية لحزب الله داخل لبنان، إلى جانب مواقع عسكرية عمل منها مخربو التنظيم الإرهابي، وقبل قليل تم إطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو مدينة كريات شمونا حيث ترد القوات نحو مناطق في جنوب لبنان".