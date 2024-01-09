شخص واحد يُقتل من بين كل 100 في غزة.. تحديث لعدد الضحايا

(CNN) – يُقتل نحو شخص واحد من كل 100 شخص في غزة، منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مما يزيد من أعداد القتلى المفجعة وفقا للإحصائيات الفلسطينية. ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه طبيب بريطاني إن الوضع في أحد مستشفيات غزة هو "بلا شك أسوأ شيء" رآه في حياته المهنية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، الاثنين، أن 22,835 شخصا على الأقل قتلوا في القطاع المحاصر منذ بداية الحرب.

وتعني هذه الحصيلة الهائلة من القتلى أن 1% من سكان غزة البالغ عددهم 2.27 مليون نسمة قبل الحرب قد تم القضاء عليهم. وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الاثنين إن الصراع في غزة خلق "جيلا كاملا من الأيتام".

وتكثف إسرائيل هجومها البري في وسط وجنوب غزة، حتى مع قول المسؤولون إن القوات ستنتقل إلى مرحلة جديدة من القتال. ونفذ الجيش الإسرائيلي ضربات ودَفع القوات البرية إلى المناطق التي حث فيها المدنيين في السابق على الإخلاء.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب مدينة خان يونس الجنوبية بـ 30 غارة ليل الاثنين. في هذه الأثناء، قام نظام القبة الحديدية الإسرائيلي بعدة اعتراضات على الأقل بعد إطلاق وابل من الصواريخ من غزة مساء الاثنين.

وقال غالانت إن القوات الإسرائيلية ستتحول من "مرحلة المناورة المكثفة في الحرب" إلى "أنواع مختلفة من العمليات الخاصة".

وضغطت الولايات المتحدة على المسؤولين الإسرائيليين في الأسابيع القليلة الماضية لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين وتنفيذ المزيد من الضربات الإستراتيجية.

وقال بلينكن إنه سيحث الحكومة الإسرائيلية "على الضرورة المطلقة لبذل المزيد لحماية المدنيين" في غزة خلال اجتماعاته في البلاد يوم الثلاثاء.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه عدد القتلى في الصراعات الفلسطينية الإسرائيلية على مدى السنوات الـ 15 الماضية.