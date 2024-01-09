مصدر: من المتوقع أن يبحث بلينكن في إسرائيل المرحلة التالية لحرب غزة

(CNN)-- قال مسؤول أمريكي، الاثنين، إنه من المتوقع أن يبحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وفريقه خطة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للمرحلة التالية من الحرب في غزة خلال اجتماعات مهمة تعقد الثلاثاء.

وفي الأسبوع الماضي، طرح غالانت خطة الجيش للمرحلة التالية من الحرب، ونصت على عدم السماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة.

وأضاف المسؤول أنه من المتوقع أن يدفع الجانب الأمريكي المسؤولين الإسرائيليين بشأن انتقال "وشيك" للحرب إلى مرحلة أقل حدة، وهو ما لم تشهده الولايات المتحدة بعد.

ويجري بلينكن جولة دبلوماسية هي الرابعة إلى منطقة الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين إسرائيل و"حماس" في غزة " في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، و زار وزير الخارجية الأمريكي اليونان وتركيا والأردن وقطر والإمارات والسعودية، وسيزور مصر وإسرائيل والضفة الغربية بعد إسرائيل، وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب إلى صراع إقليمي.