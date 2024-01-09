بلينكن يصل إلى إسرائيل لعقد اجتماعات "مهمة" بشأن حرب غزة

وائل الدحدوح بعد مقتل نجله حمزة: آمل أن يكون آخر الصحفيين الذين يُقتلون بغزة

(CNN)-- وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب، الاثنين، قبل عقد اجتماعات "مهمة" مع المسؤولين الإسرائيليين، الثلاثاء.

وسيحث بلينكن المسؤولين الإسرائيليين على "ضرورة بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين" مع استمرار تزايد الخسائر الإنسانية في غزة.

ويجري بلينكن جولة دبلوماسية هي الرابعة إلى منطقة الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين إسرائيل و"حماس" في غزة " في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، و زار وزير الخارجية الأمريكي اليونان وتركيا والأردن وقطر والإمارات والسعودية، وسيزور مصر والضفة الغربية، وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب إلى صراع إقليمي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قال في مؤتمر صحفي في السعودية قبل الذهاب إلى إسرائيل، إنه ناقش التطبيع ما بين إسرائيل والسعودية خلال لقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في المخيم الشتوي في محافظة العُلا.

وكان احتمال انضمام السعودية إلى ما يسمى بـ"اتفاقيات إبراهيم" هدفا رئيسيا لإدارة بايدن قبل هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وقال المسؤولون في ذلك الوقت إنه تم إحراز بعض التقدم.

وأضاف بلينكن في المؤتمر الصحفي: "هناك اهتمام واضح هنا بمواصلة" التطبيع، وتابع: "هناك مصلحة واضحة في المنطقة في متابعة ذلك، لكن ذلك سيتطلب إنهاء الصراع في غزة وسيتطلب بوضوح أيضًا أن يكون هناك مسار عملي لقيام دولة فلسطينية".

وذكر: "هذا ما سمعته من كل من تحدثنا إليهم حول هذا الموضوع. لكن الاهتمام موجود. إنه حقيقي".

وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، تبادل الجانبان الآراء حول "تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ، خاصة الأحداث في غزة ومحيطها والمساعي بشأنها".

وأكد ولي العهد السعودي "أهمية وقف العمليات العسكرية (في غزة)، وتكثيف المزيد من الجهود على الصعيد الإنساني، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم"، بحسب "واس".