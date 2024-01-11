(CNN) -- في كلمته أمام محكمة العدل الدولية الخميس، قال وزير العدل الجنوب إفريقي رونالد لامولا إن قمع الشعب الفلسطيني لم يبدأ بعد هجمات "حماس"، قائلا إنه مستمر منذ سنوات.

وقال لامولا: "في قطاع غزة، منذ عام 2004 على الأقل، تواصل إسرائيل ممارسة سيطرتها على المجال الجوي والمياه الإقليمية والمعابر البرية والمياه والكهرباء والبنية التحتية المدنية".

وأضاف وزير العدل: "أدانت جنوب إفريقيا بشكل لا لبس فيه استهداف حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية للمدنيين، وأخذ الرهائن في 7 أكتوبر 2023".

لكنه تابع قائلا إن "لا يمكن لأي هجوم مسلح على أراضي الدولة، مهما كانت خطورته... حتى الهجوم الذي يتضمن جرائم وحشية أن يوفر أي مبرر أو دفاع عن انتهاك الاتفاقية (اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية)، سواء كانت مسألة قانون أو أخلاق".

وأردف الوزير قائلا: "رد إسرائيل على هجوم السابع من أكتوبر 2023 تجاوز هذا الخط وأدى إلى انتهاكات في الاتفاقية".

وشنت إسرائيل حملتها على غزة في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي قتلت فيها حماس 1200 شخص في إسرائيل واحتجزت أكثر من 200 آخرين كرهائن.

وقال رئيسها إن إسرائيل تخطط للقول إنها تتصرف في إطار الدفاع عن النفس عندما ترد على جنوب إفريقيا الجمعة.