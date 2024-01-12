أول تعليق من بايدن على الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين

(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إن الضربات الأمريكية والبريطانية ضد أهداف تابعة للحوثيين في اليمن هي "رد مباشر على هجماتهم غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر".



وأضاف بايدن، في بيان، أنه "لن يتردد في توجيه المزيد من الإجراءات لحماية شعبنا والتدفق الحر للتجارة الدولية حسب الضرورة".

وتابع: "هذه الضربات رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركائنا لن يتسامحوا مع الهجمات على أفرادنا أو يسمحوا لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر في أحد الطرق التجارية الأكثر أهمية في العالم".

وذكر أن "القوات الأمريكية بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا نفذت هذه الضربات الناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن التي يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة للخطر".