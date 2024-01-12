أول تعليق من إيران على الضربات الأمريكية والبريطانية للحوثيين في اليمن

نشر الجمعة ، 12 يناير / كانون الثاني 2024

أعمدة دخان وانفجارات متعددة.. مقطع فيديو يوثق أثر الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية في اليمن

مدمرة أمريكية تعترض عدة صواريخ قرب سواحل اليمن.. إليك ما نعرفه حتى الآن

(CNN) -- أدانت إيران الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف الحوثيين في اليمن ووصفتها بأنها "انتهاك واضح" لسيادة البلاد و"انتهاك للقانون الدولي"، وفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، الجمعة.

وقال كنعاني: "هذه الهجمات التعسفية لن تؤدي إلى أي نتيجة أخرى غير تغذية انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية متهما أمريكا وبريطانيا باستخدام هذه الضربات لصرف الانتباه عن الحرب في غزة.

وأضاف البيان: "بينما يواصل النظام الصهيوني هجماته وجرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية في فلسطين، تحاول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لفت انتباه شعوب العالم".

ودعا كنعاني المجتمع الدولي لمنع توسع الحرب والاضطرابات في المنطقة عبر إصدار "خطوات وردود فعل مسؤولة".

