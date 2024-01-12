(CNN)-- أدانت سلطنة عُمان "قصف عدة مدن" في اليمن من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأكدت أنها تتابع التطورات "بقلق بالغ"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية، الجمعة.

وذكر البيان أن سلطنة عُمان "حذرت مرارا من اتساع دائرة الصراع والمواجهة في المنطقة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت وزارة الخارجية العمانية إلى "سلام عادل وشامل" لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما ناشدت كافة الأطراف إلى "وقف المزيد من تصعيد العمليات العسكرية والتركيز على الأسباب الجذرية للأزمة".

وكان المتحدث العسكري باسم المتمردين الحوثيين في اليمن، العميد يحيى سريع، قال في وقت سابق، الجمعة، إن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ليلا على اليمن، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

وجاء ذلك بعدما أصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و8 دول أخرى، بيانا مشتركا، الجمعة، أعلنت فيه شن ضربات ضد أهداف الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.