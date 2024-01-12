أول تحرك من روسيا بعد ضرب أمريكا وبريطانيا مواقع للحوثيين في اليمن

(CNN) -- دعت روسيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أعقاب الضربات الأمريكية والبريطانية المشتركة ضد أهداف الحوثيين في اليمن، حسبما قال مسؤولون روس الخميس.

وسوف يعقد الاجتماع الجمعة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الرسمية الروسية، نقلا عن بعثة موسكو لدى الأمم المتحدة.

وجاءت الضربات المشتركة بعد أن وافق مجلس الأمن على قرار، الأربعاء، يطالب الحوثيين بوقف هجماتهم "الوقحة" في البحر الأحمر الحيوي تجارياً.

وكانت روسيا والصين من بين أربعة دول امتنعت عن التصويت على ذلك القرار.

وتمثل الضربات المشتركة رد فعل مهم من قبل الولايات المتحدة وشركائها بعد أن حذرت واشنطن الجماعة المسلحة المدعومة من إيران من أنها ستتحمل عواقب الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر، والتي يقول الحوثيون إنها انتقام من إسرائيل بسبب حملتها العسكرية في غزة.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا، في بيان، إن "تصرفات الحوثيين غير القانونية والخطيرة لن يتم التسامح معها، وستتم محاسبتهم".