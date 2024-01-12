(CNN) -- أعلنت السعودية، الجمعة، في بيان، أنها "تتابع بقلق بالغ" العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في اليمن.



ووفقا لبيان وزارة الخارجية السعودية، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، أكدت المملكة على "أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا لمساسها بمصالح العالم أجمع، لتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن الضربات الأمريكية والبريطانية ضد أهداف تابعة للحوثيين في اليمن هي "رد مباشر على هجماتهم غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر".

وأضاف بايدن، في بيان، أنه "لن يتردد في توجيه المزيد من الإجراءات لحماية شعبنا والتدفق الحر للتجارة الدولية حسب الضرورة".

وتابع: "هذه الضربات رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركائنا لن يتسامحوا مع الهجمات على أفرادنا أو يسمحوا لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر في أحد الطرق التجارية الأكثر أهمية في العالم".



وذكر أن "القوات الأمريكية بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا نفذت هذه الضربات الناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن التي يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة للخطر".



وفي المقابل، ذكرالقيادي الحوثي عبد القادر المرتضى عبر منصة إكس، أن غارات جوية استهدفت عدة مدن، وقال: "العدوان الأمريكي الصهيوني البريطاني على اليمن يشن عدة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة وصعدة".

