دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، الجمعة، بيانا بعد الضربات الأمريكية- البريطانية على مواقع للحوثيين في اليمن، وأكدت الوزارة قلق الإمارات من تبعات الهجمات على الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقالت الوزارة في بيانها: "تعرب دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر والتي تمثل تهديدا غير مقبول للتجارة العالمية ولأمن المنطقة والمصالح الدولية".

وأضافت وزارة الخارجية الإماراتية: "وتؤكد دولة الامارات في هذا الإطار على أهمية الحفاظ على أمن المنطقة ومصالح دولها وشعوبها ضمن أطر القوانين والأعراف الدولية"، طبقا لوكالة "وام".

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن الجيشان الأمريكي والبريطاني شن ضربات ضد أهداف متعددة للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقال قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية، اللفتنانت جنرال أليكس غرينكويتش إن القوات الأمريكية وقوات التحالف قصفت أكثر من 60 هدفا في 16 موقعا للمسلحين الحوثيين في اليمن.