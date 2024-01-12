تقرير: حكومة بريطانيا تجتمع وسط تكهنات بتوجيه ضربة إلى الحوثيين

(CNN)-- يعقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اجتماعا لمجلس الوزراء بكامل هيئته، الخميس، وسط تكهنات عن احتمالية قيام المملكة المتحدة والولايات المتحدة والحلفاء الغربيين باتخاذ إجراء عسكري ضد المتمردين الحوثيين في أعقاب شنهم هجمات ضد السفن في البحر الأحمر، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".



وشوهد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون وهو يدخل مبنى داونينغ ستريت (مقر الحكومة) قبيل الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.

وسيتم إطلاع زعيم المعارضة كير ستارمر ووزير دفاع الظل جون هيلي بالقرار، بحسب وسائل الإعلام.



وكان وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس حذر جماعة الحوثي المدعومة من إيران من استمرارها في شن الهجمات على السفن، وقال شابس، عبر منصة "إكس"، الأربعاء: "شهدنا أكبر هجوم على سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية منذ عقود". أود أن أشكر طاقم السفينة HMS Diamond على خدمتهم البطولية في البحر الأحمر، حيث يواصلون الدفاع عن أرواح الأبرياء والتجارة العالمية من هجمات الحوثيين التي لا تطاق".

وأضاف أن "التدمير الناجح لـ7 طائرات بدون طيار كان دليلا قويا على الخبرة والشجاعة والقيادة لجميع البحارة الذين كانوا على متنها وعرضا لا يمكن إنكاره لأهمية البحرية الملكية بأكملها في الحفاظ على بريطانيا آمنة من التهديدات المتزايدة".

وتواصلت شبكة CNN مع المكتب الصحفي في داونينغ ستريت، مساء الخميس، لكنه قال إنه لن يعلق على التقارير المتعلقة باجتماع محتمل أو عمل عسكري بريطاني.

ودعا كبار السياسيين في الحزب الوطني الاسكتلندي إلى استدعاء البرلمان إذا كانت حكومة المملكة المتحدة تستعد للقيام بعمل عسكري ضد المتمردين الحوثيين قبل يوم الاثنين.

وقال رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، عبر "إكس": "ليس لدى المملكة المتحدة سجل جيد للتدخل العسكري في الشرق الأوسط، ولذلك، يتعين استدعاء البرلمان وإطلاع النواب والسماح لهم بمناقشة وتدقيق أي قرار تقترحه حكومة المملكة المتحدة للقيام بعمل عسكري".

وكذلك ذكر زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان، ستيفن فلين، عبر إكس:"يتعين على حكومة المملكة المتحدة تقديم تقييما للبرلمان في أقرب وقت ممكن، وبالتالي يجب استدعاء النواب".

وأضاف: "استنادا إلى تقارير وسائل الإعلام فقط، من الواضح تماما أن هذا وضع معقد وخطير للغاية يتطور بسرعة".